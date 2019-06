Monza, 9 giugno 2019 - Urne aperte dalle 7 alle 23, domenica 9 giugno, per il ballottaggio delle elezioni comunali. Sono 136 i Comuni interessati in Italia e 18 in Lombardia. In provincia di Monza si torna al voto a Concorezzo e Muggiò.

A Muggiò, i cittadini potranno scegliere tra il primo cittadino uscente Maria Fiorito (centrosinistra) e il candidato di centrodestra Pietro Zanantoni. L'attuale primo cittadino Maria Fiorito, sostenuta dal Partito Democratico, Democratici Civici e dalle liste Muggiò Partecipata e Insieme per Muggiò, al primo turno aveva ottenuto il 41,35% dei voti (4.968 voti) mentre il candidato di centrodestra Pietro Zanantoni (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, lista Noi con Pietro Zanantoni) aveva raggiunto il 47, 32% delle preferenze pari a 5.686 voti.