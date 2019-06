Monza, 9 giugno 2019 - Urne aperte dalle 7 alle 23, domenica 9 giugno, per il ballottaggio delle elezioni comunali. Sono 136 i Comuni interessati in Italia e 18 in Lombardia. In provincia di Monza si torna al voto a Concorezzo e Muggiò.

A Concorezzo è accaduto un fatto curioso: sono spuntati tanti palloncini colorati con il simbolo della Lega, Alberto da Giussano, le scritte 'Lega Nord' e 'Lega Lombarda' e un solo nome, 'Bossi': un po' di confusione, dato che il candidato del centrosinistra si chiama Claudio Bossi. Si batterà con il candidato della Lega Mauro Capitanio per la carica di sindaco del Comune monzese. Al primo turno delle Capitanio ha preso il 47,73% dei voti, Bossi si e' fermato al 32,13. Potrebbero essere determinanti voti della civica Carmen Trussardi, eliminata al primo turno col 20,2%.