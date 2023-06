È morto Franco Vitale, uno dei padri per Movimento per la vita: avrebbe compiuto 90 anni

È morto ieri all’età di 89 anni Franco Vitale, uno dei padri del Movimento per la vita nonché fondatore e presidente, dal 1997 al 2009, di FederVita Lombardia, una delle maggiori associazioni in difesa del diritto alla vita, notoriamente antiabortista e contro l’eutanasia. Vitali, avvocato e giurista raffinato, avrebbe compiuto oggi 90 anni.

FederVita Lombardia ha scritto, in un comunicato, che “Franco sapeva prendersi cura degli altri. In questo modo è stato ‘padre’ anche di tanti giovani, dando loro fiducia, anche quando loro non ne avevano in sé stessi, stando loro accanto, sostenendoli e sostenendo le loro proposte, le loro idee. È stata straordinaria la sua apertura mentale, il suo esserci senza prevaricare mai”

I funerali si svolgeranno martedì 6 giugno 2023 alle 15.30 nella chiesa di S. Giorgio al Parco a San Giorgio, in provincia di Monza e Brianza.