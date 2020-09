Monza, 26 settembre 2020 - Meno 13,3 per cento di esportazioni. Oltre 630 milioni di euro andati in fumo. Sono i numeri del tracollo dell’export per le imprese brianzole. Dati ancor più critici se si pensa che proprio le vendite all’estero avevano tenuto a galla l’economia brianzola negli ultimi anni. Dalla crisi del 2008 infatti, davanti a un crollo della domanda interna, le imprese avevano puntato molto sull’internazionalizzazione favorita dalla qualità, riconosciuta in tutto il mondo, dei prodotti made in Brianza (in particolare nei campi della meccanica e dell’arredamento). Ma ora la pandemia di Covid-19 ha nuovamente stravolto gli scenari andando a colpire anche le esportazioni, ancora di salvezza del sistema economico del territorio.

Ma la parola d’ordine è “mai arrendersi“ continuando a puntare su qualità, artigianalità, innovazione e design. Per questo il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada ha iniziato una serie di incontri nelle imprese del territorio partendo da eccellenze come Boffi, Flexform e Brugola. «Questo territorio vanta, da sempre, una grande tradizione manifatturiera, capace di coniugare l’altissima qualità dei prodotti, con ricerca, artigianalità e design: un patrimonio che tutto il mondo ci ammira - ha detto Spada -. Purtroppo, la diffusione della pandemia Covid e la conseguente paralisi del sistema produttivo locale ha colpito anche il cuore di Monza e della Brianza. Basti pensare che l’impatto sulle esportazioni, tra gennaio e giugno 2020, ha registrato una caduta del -13,3%, equivalente a una perdita di fatturato estero pari a 634 milioni di euro. Ma la resilienza del nostro sistema produttivo è un’altra caratteristica distintiva del fare impresa italiano e di questo territorio. Realtà di eccellenza come Boffi, Flexform e Brugola, sono un simbolo di quel mix di innovazione e “saper fare” che ci rende competitivi a livello globale e che, negli anni, ci ha permesso di superare le crisi più difficili".Il territorio di Monza e della Brianza concentra oltre 74mila imprese per un totale di circa 272mila addetti e 24,5 miliardi di valore aggiunto prodotto nel 2019.

Le visite del presidente sono iniziate a Lentate sul Seveso nella sede di Boffi S.p.A., azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di elementi d’arredo interno ed esterno e di illuminazione. Qui Spada ha incontrato Paolo Boffi, presidente onorario della Boffi, e Roberto Gavazzi, amministratore delegato Boffi|DePadova. La visita è iniziata dall’area produttiva: 25.000 metri quadrati, dove antiche tecniche - come la laccatura lucida - convivono accanto a lavorazioni innovative, dove appunto l’irrinunciabile artigianalità dell’uomo è affiancata a macchinari avanzatissimi in chiave 4.0.

Da qui Spada è passato alla Flexform, azienda della famiglia Galimberti, arrivata oggi alla terza generazione, che si occupa della produzione e della commercializzazione di arredi per interno ed esterno. Un patrimonio di eccellenza Made in Italy ben visibile nello showroom di Meda, dove Matteo Galimberti, membro del CdA e direttore vendite Italia, ha accompagnato il presidente Spada in un percorso alla scoperta di tradizione e innovazione. "Qui è stato possibile apprezzare il design dei prodotti, testarne la funzionalità e toccarne con mano la grande qualità dei materiali che – spiegano dall’azienda – arrivano esclusivamente dall’Italia e sono lavorati da 150 artigiani nello stabilimento poco distante dallo showroom. Ed è senza dubbio la manodopera altamente qualificata uno dei punti di forza di Flexform, che, proprio per garantirsi i migliori talenti da inserire nella produzione, ha creato un saldo legame con le scuole professionalizzanti del territorio".

E dal legno si è poi passati alla meccatronica. Alla Brugola OEB di Lissone, azienda leader nella produzione di viti per testate di motori. Brugola è il nome di una famiglia con più di 90 anni di storia e di successi alle spalle e oltre 800 tipi diversi di viti prodotte solo nello stabilimento di Lissone. Spada ha incontrato Jody Brugola, presidente di Brugola OEB Industriale S.p.A. e terza generazione a capo dell’impresa, che lo ha accompagnato nella visita del settore produzione. "Uno spazio vivo, che si caratterizza dal “rumore” dei macchinari in funzione, dalla bellezza e precisione di modernissimi robot e dal lavoro degli operai che, ognuno con funzioni diverse, contribuisce alla realizzazione di circa 8 milioni di viti al giorno. È questo il luogo nel quale prende forma la brugola, quella vite che ha rivoluzionato l’industria italiana e che oggi rappresenta senza dubbio uno dei simboli più celebri del Made in Italy nel mondo", ha concluso Spada.