Monza, 13 dicembre 2019 - Un mare di gente ieri all’apertura del nuovo negozio di Lidl in via Milano, sulla strada provinciale Milano-Imbersago. L’inaugurazione ha richiamato clienti da Concorezzo e dai paesi vicini, che di buon mattino hanno occupato tutti gli oltre 260 posti auto. È il settimo negozio brianzolo della catena di supermercati leader in Italia con oltre 650 punti vendita e che sfoggia il premio “Insegna dell’Anno“ ricevuto come miglior “Supermercato Conveniente“.

A fare gli onori di casa Federico Balocco, direttore regionale di Lidl Italia.

"Il nuovo supermarket rientra in classe energetica A+ - ha spiegato - È stato progettato e realizzato con grande attenzione alla sostenibilità ambientale, in linea con la politica di responsabilità sociale di Lidl. Sul tetto è installato un impianto fotovoltaico da 120 kilowatt. Abbiamo anche allestito 6 punti per la ricarica delle auto elettriche". Il discorso ecologico è presentato come un must dell’azienda: "Nel periodo 2014-2018 abbiamo incrementato di ben 18 volte la potenza fotovoltaica installata nei punti vendita e centri logistici. Inoltre, il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili e l’impianto di luci a Led di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione"

Il taglio del nastro è stato affidato all’assessora comunale alle Attività economiche, Micaela Zaninelli. "La struttura mi piace - racconta -. Non è molto grande e non impatta in modo pesante sul paesaggio". La convenzione stipulata dal Comune e da Lidl ha portato alcune opere pubbliche tra cui una pista ciclopedonale, la riqualificazione di parte della viabilità di Via Milano e l’ampliamento del parcheggio pubblico a servizio del cimitero. Il parcheggio resterà aperto la sera per gli spettatori del vicino cineteatro San Luigi in occasione di eventi che richiamino il grande pubblico.

Per avviare il nuovo supermercato, sono state assunte 18 persone. Salgono così ad oltre 100 i dipendenti impiegati nei 7 punti vendita della provincia, la cui ultima apertura, prima di Concorezzo, risale a circa 3 mesi fa a Lissone. Nel 2018 , Lidl ha investito 425 milioni di euro in Italia, circa 68 milioni di euro in Lombardia. Una Regione "che ricopre un ruolo strategico per i piani di sviluppo dell’Insegna che, negli ultimi 5 anni, ha investito complessivamente 240 milioni di euro in progetti immobiliari". I clienti potranno trovare nel nuovo store un ampio assortimento di più di 2.500 prodotti di cui oltre l’80% made in Italy. Per tutta la settimana di apertura ci saranno sconti fino al 50% sull’ortofrutta e su articoli selezionati del reparto macelleria.

È stato firmato un accordo con il Banco alimentare per fare arrivare a chi ha bisogno pane, frutta e verdura del giorno prima.