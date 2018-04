Monza, 13 aprile 2018 - Servono 750 ingegneri qualificati per il Regno Unito. Il servizio Eures di Afol Metropolitana di Milano collabora con Alten Ltd nella ricerca di personale specializzato. L’azienda supporta infatti alcune delle più grandi compagnie del mondo con progetti di ricerca, sviluppo e sistemi informatici ed è attualmente impegnata con clienti nel Regno Unito nello sviluppo dell’innovazione per i settori IT, automobilistico, aerospaziale, ferroviario ed energetico.

Al momento Alten Ltd offre opportunità a ingegneri qualificati. Nello specifico cerca: 50 Sw developer engineer – C/C++, 50 nuclear power plant layout engineers, 50 modelling engineer leader, 50 mechanical design engineer, 50 aerospace manufacturing engineer, 50 hybrid/performance attribute team leader, 50 hvac systems engineers, 50 design lead engineer, 50 engine calibration engineer, 50 business analyst, 50 bms engineer, 50 automotive process engineer, 50 aerospace factory digitalization engineer, 50 aeronautic engineers (system, configuration, thermal, stress) e 50 adas engineer. Per informazioni e candidature inviare cv e lettera di motivazione in inglese a laetitia.galy@alten.co.uk e cc a eures@afolmet.it. Si può anche chiamare lo 02-77406416 per ulteriori delucidazioni. La selezione verrà chiusa il 31 dicembre.

