Monza - "La Villa Reale è la cartolina più bella, insieme al Duomo, del nostro patrimonio culturale. E sono felice e orgoglioso che sia stata scelta per un appuntamento di livello nazionale con un parterre de roi in grado di stimolare la ripartenza di alcuni tra i settori più colpiti dal Covid". Dario Allevi è il sindaco di Monza, ma anche il presidente del Consorzio di gestione del Parco e della Villa. Si prepara a fare gli onori di casa in occasione di ‘Dietro le quinte’, due giorni di incontro e dialogo – l’8 e il 9 ottobre – organizzati dal Gruppo Monrif e dedicati alle città d’arte, al teatro, all’audiovisivo e alla musica, "quattro filoni che sono presenti all’interno della nostra Villa, ma faremo tesoro di tutti gli spunti che emergeranno per allargare la nostra visione futura".

Presidente, in effetti oggi la Villa Reale non si può più accontentare dei visitatori ‘locali’ e nemmeno dei 5 milioni che in un anno frequentano il Parco. E' un gioiello da lucidare ed esibire a tutto il mondo… "Stiamo scommettendo moltissimo sulla reggia, sul Parco e sull’autodromo. Ogni giorno lavoriamo per fare le cose nel miglior modo possibile tra eventi culturali, musicali, letterari e ludici. Stiamo tornando a far lavorare molta gente. Abbiamo un piano di rilancio che ci sta consentendo di alzare sempre di più l’asticella: l’obiettivo è fare della nostra Villa un polo di attrazione unico nel suo genere, anche grazie a progetti e soluzioni innovative che possano generare turismo di alto valore aggiunto. Vogliamo ampliare gli orizzonti, anche grazie a dialoghi proficui con le altre regge, non soltanto italiane, con cui intendiamo condividere progettualità e collaborazioni".

Il futuro passa anche dalle idee del Masterplan sostenuto da Regione Lombardia con 55 milioni di euro: 23 milioni già tematizzati, gli altri 32 in attesa di destinazione. Qual è la prospettiva?

"Questo luogo ha delle potenzialità immense, i professionisti al lavoro ci indicheranno la strada per diventare un polo monumentale e ambientale inserito nei circuiti internazionali. Penso alle cascine nel Parco, a Villa Mirabello e Villa Mirabellino, all’autodromo, all’ex centro Rai progettato da Giò Ponti e soprattutto all’Ala nord della reggia che dev’essere ancora recuperata. Confidiamo anche che la Villa possa avere un ruolo in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 come suggerito sia dal Consiglio regionale sia da quello comunale".

I tempi?

"Nella prossima primavera avremo una lista di priorità e tra il 2022 e il 2023 si partirà con le progettazioni finanziate dai 32 milioni".