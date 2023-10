Zucche dolci e solidali. Un aiuto ai bimbi malati

Ad Halloween la paura è più buona con i dolci solidali del Comitato Maria Letizia Verga.

Torna la raccolta fondi autunnale dell’Associazione che, da oltre 40 anni, lotta per sconfiggere le leucemie infantili.

Per farlo è sufficiente acquistare, con una donazione minima di 10 euro, le zucche di cioccolato, fondenti o al latte, e i cubotti assortiti al cioccolato fondente, al latte e bianco, proposti dal Comitato in un packaging originale e sostenibile.

Tutti i prodotti per un "dolcetto o scherzetto" davvero buono saranno disponibili, sullo shop online del Comitato Maria Letizia Verga, ai banchetti a cura dei volontari e presso la sede dell’Associazione, in via Cadore a Monza.

Halloween si festeggia anche a Sant’Albino. Martedì in piazza Pertini e al Centro civico di via Mameli Truccabimbi e apertura mini lunapark alle 16.45. Poi 4 laboratori di zucche artistiche. Bisogna prenotare al numero 335. 5352636, perché i posti sono limitati. Saranno organizzate diverse sessioni: alle 17, alle 17.20. 17.40 e alle 18. Poi alle 18.30 spettacolo di Teatro pedonale “Frankenstein“, per terminare alle 19.30 con "dolcetto o scherzetto".

Anche quest’anno il Cascina Costa Alta nel Parco (ingresso di Biassono) si trasforma in un luogo di mistero e di divertimento per tutti i bambini.

Il magico evento di Halloween, a cura di Cooperativa Meta, si svolgerà martedì per i bambini dai 7 agli 11 anni, dalle 20.30 alle 22.30.

Per i più piccoli, dai 4 ai 6 anni, l’appuntamento è invece per mercoledì 1° novembre, dalle 16 alle 18. Iscrizioni e informazioni sul sito www.cascinacostaalta.it. Questa attività è riservata a bambine e bambini che frequentano attualmente dal secondo anno scuols Infanzia al primo anno Primaria.

Allo Spazio Supernova di Monza, in via Borgazzi 87A si festeggia Halloween con un laboratorio creativo e un percorso teatrale dal titolo inquietante: "Chi ha il coraggio di entrare???", è la domanda piena di mistero.

Il laboratorio è per martedì, dalle 17 alle 19.

Il programma prevede: laboratorio creativo e percorso teatrale a cura di la Piuma Magica (associazione di promozione alla teatralità nella fascia 0-6 anni), dolcetto o scherzetto (all’interno dello spazio) e merendina mostruosa (inclusa nel prezzo di 20 euro).

