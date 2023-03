Week-end al Boom di Mezzago: dall’ital punk-rock ai Doors e Mina

Dall’ital punk-rock ai Doors e Mina

L’energia travolgente del punk-rock italiano, le musiche intramontabili di Jim Morrison, le canzoni di Mina. Concerti per tutte le orecchie nel fine settimana. Al Bloom di Mezzago oggi alle 21.30 appuntamento con la rassegna “Tutto il Nostro Sangue”, che punta a far conoscere le produzioni indipendenti underground: punk-rock con i bolognesi Forty Winks, che da 25 anni hanno calcato palchi in Europa, Stati Uniti, Russia e Giappone. Con loro i milanesi Deaf Lingo, che mescolano power pop, punk e indie-rock e i lodigiani The Enthused. Ingresso libero. Domani alle 21 il punk-rock dei PainKillers, che presenteranno il loro ultimo Ep. Ad aprire le danze la miscela di punk e ska dei Crushed Cans e il rock di Simone Piva. Ingresso 5 euro. Oggi alle 21.30 il Tambourine di Seregno proporrà invece un concerto per gli amanti dei Doors: sul palco di via Tenca saliranno i The Doors Lysergic Experience (foto) con il loro “Omaggio ai The Doors”. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Domani alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico “MinAnthology - Oltre il mito”, un recital in musica che omaggia la voce di Mina.

F.L.