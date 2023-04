Volto coperto e pistola rapinano 2mila euro alla sala scommesse

Incappucciati e armati di pistola hanno minacciato il gestore e svuotato la cassa. Paura nei giorni scorsi al centro scommesse Sisal di via Burago a Vimercate, preso di mira da una coppia di malviventi. I due con il volto completamente coperto hanno puntato l’arma contro il gestore alle 19.30 ordinandogli di consegnare gli introiti della giornata: 2mila euro. Poi si sono allontanati. Dalle prime testimonianze raccolte dai carabinieri di Vimercate che indagano sul colpo, gli aggressori sarebbero stranieri, di origine nordafricana. Ma è ancora tutto da verificare. La caccia all’uomo è scattata subito, gli investigatori passano in rassegna le immagini delle telecamere della zona alla ricerca di un indizio utile a ricostruire l’identità dei rapinatori per catturarli e recuperare il bottino.