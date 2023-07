Volontariato urbano I residenti adottano Monza

di Martino Agostoni

Uno nuovo spazio compiti per gli alunni di Cederna, la manutenzione dell’area cani di via Pelletier e la cura di giardini pubblici nel quartiere Regina Pacis-San Donato e davanti al centro civico Cederna. Sono i nuovi patti di collaborazione avviati in città, quattro accordi raggiunti tra il Comune e gruppi di cittadini che hanno dato la disponibilità a prendersi cura in forma condivisa di alcuni beni comuni urbani. Assieme ai quattro nuovi patti che avranno una durata di 3 anni, ne sono stati rinnovati altri due che erano in scadenza e riguardano la pulizia del canale Villoresi nel tratto tra via Buonarroti e corso Milano e le attività di volontariato bibliotecario svolto da 13 cittadini nelle biblioteche della città. In totale sono 33 i patti di collaborazione attualmente attivi a Monza che arrivano a coinvolgere tra cittadini attivi firmatari e beneficiari e riguardano le più svariate iniziative, dalla cura di aree cani, orti comunitari, alla gestione del verde, tutela dell’ambiente, progetti di benessere degli animali, attività di cultura, sport, sociali e con i giovani. Il primo dei quattro nuovi patti avviato si intitola “Spazio Compiti Cederna“ e prevede di fornire un’attività di sostegno scolastico gratuito ai bambini del quartiere che frequentano la scuola primaria. Con il patto “Area Cani via Pelletier“ un gruppo di cittadini si impegna per tre anni a mantenere un ambiente sicuro e pulito l’area dove sguinzagliare i cani in via Pellettier, mentre con il patto dal titolo “Il Giardino della Biodiversità e della Legalità“ l’area verde in via Boiardo nel quartiere Regina Pacis-San Donato diventerà un luogo dove ripristinare e tutelare la biodiversità e svolgere attività di diffusione della cultura ambientalista e della legalità.

Con il patto “Oasi Civica Cederna“ l’obiettivo è rendere l’ingresso del centro civico più accogliente e decoroso grazie a interventi di pulizia e sistemazione delle aiuole già esistenti, piantumazione di arbusti e piante stagionali e organizzazione di piccoli eventi aperti a tutti i cittadini. "Il valore di queste collaborazioni positive – ha commentato l’assessora alla Partecipazione Andreina Fumagalli – è la comunità di intenti finalizzati a prendersi cura in modo attento della nostra città: un obiettivo che condividiamo con i cittadini più attivi di Monza".