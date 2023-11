Voci unite contro l’orrore. Una manifestazione dopo lo sfregio con l’acido

"L’ennesimo episodio di violenza, una giovane donna di soli 23 anni aggredita nell’erbese. Ancora una donna colpita, e in questo caso sfregiata al volto, dall’ex fidanzato. Ancora una volta il responsabile era già stato arrestato per stalking nei confronti della vittima". Così l’assemblea permanente delle donne Cgil è intervenuta ieri sulla vicenda di Erba, invitando tutti a partecipare venerdì 24 novembre alle 17.00, al presidio che si terrà in piazza San Fedele a Como. "Non serve un minuto di silenzio per ricordare le donne uccise – dicono - serve tutta la nostra forza per respingere ogni forma di violenza. I percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità, soprattutto tra le giovani generazioni, devono essere più incisivi ed estesi a tutti gli istituti di ogni ordine e grado, prevedendo specifici moduli relativi al rispetto dell’altro.

Percorsi che devono essere estesi anche ai luoghi di lavoro. Serve lavorare fin dall’infanzia, ed è necessario che questa battaglia venga portata avanti da uomini e donne". A questa voce, si aggiunge quella del Comitato Pari Opportunità, che venerdì 24 novembre dalle 10 alle 12, nell’atrio del Tribunale di Como, allestirà uno stand per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Verranno inoltre proiettati i video del concorso "Fai sentire la tua voce", organizzato dal Comune di Como. Sabato 25, alla biblioteca Paolo Borsellino di Como, iniziative a partire dalle 10 con la premiazione del concorso "Fai sentire la tua voce", seguito alle 16 dall’inaugurazione delle mostre "Nel nome delle rose, nel nome delle donne" e "Com’eri vestita". Alle 18 presentazione del libro "Crescere uomini" e alle 21, al Teatro Don Guanella, spettacolo "Anatomia di una triste storia". Asst Lariana sta organizzando in questi giorni, nei presidi ospedalieri, alcuni Infopoint dalle 10 alle 12, anche per informare su cosa fare in caso di violenze: oggi all’ospedale di Cantù, domani alla Casa di Comunità di via Napoleona, martedì 28 novembre all’ospedale di Menaggio e alla Casa di Comunità di Olgiate Comasco.

Infine l’Ospedale Valduce fino al 28 novembre fornisce servizi gratuiti a supporto delle donne vittime di violenza: consulenze, visite, colloqui e informazioni.