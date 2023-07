"Vittima di pestaggio a Castelcovati: "I colpevoli fanno quello che vogliono"".

CASTELCOVATI (Brescia)

Ha salvato una giovane da un pestaggio, ma l’unico a pagarne le conseguenze è lui. Luca Battel (nella foto), 40 anni, di Castelcovati, ad aprile ha visto una donna in pericolo e non ha esitato ad aiutarlo. "Ho visto due ragazze discutere con un giovane – racconta – A un certo punto lui, l’ex fidanzato di una delle due, le ha strappato il telefono e l’ha buttato a terra. Allora sono sceso dall’auto e mi sono frapposto fra lui e la donna. Mi ha detto: "Sono ucraino e ti ammazzo". Prima mi ha dato un pugno, poi mi ha scaraventato sull’asfalto e ho perso i sensi. Quando mi sono svegliato, avevo una gamba spezzata. L’arrivo di un ragazzo albanese è stato provvidenziale perché ha difeso mia moglie e le due figlie".

Battel, nonostante la gamba fratturata, ha messo la macchina in garage perché c’erano le sue bimbe. Poi sono arrivati carabinieri e soccorritori, che l’hanno portato in ospedale. La prognosi era di 34 giorni, poi si è reasa necessaria una delicata operazione. "Sto ancora facendo fisioterapia e non posso lavorare – rimarca Battel – e seguo un percorso psicologico. Il tizio gira indisturbato. Ho chiesto aiuto al Comune, mi hanno detto che non possono farci nulla. Trovo terribile che le donne possano rischiar tanto e i colpevoli fare ciò che vogliono".

Mi.Pr.