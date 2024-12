Violenze su una minorenne. Albanese preso a Manchester

Un ladro. E un uomo che si era macchiato di violenza sessuale ai danni di una minorenne. È stato arrestato a Manchester, in Inghilterra, un albanese destinatario di un mandato di arresto europeo per gravi reati commessi in Brianza. Il 16 dicembre è atterrato all’aeroporto di Linate Saimir Oruci, albanese classe di 35 anni, destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Monza. Deve scontare una pena complessiva di 25 anni di reclusione per atti persecutori, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna, all’epoca dei fatti minorenne, con la quale aveva una relazione affettiva. Le violenze risalgono agli anni 2015 e 2016, periodo in cui l’uomo risiedeva a Besana Brianza, e per esse era stato condannato a 12 anni e 6 mesi dal Tribunale di Monza. La pena, successivamente, è stata cumulata con altre condanne, almeno 3, emesse dai Tribunali di Lecco e Milano per furti aggravati e resistenza a pubblico ufficiale, fino a raggiungere gli odierni 25 anni di reclusione.

Le indagini sono state condotte dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Monza che, per la loro estensione in ambito internazionale, si sono avvalsi della collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e di Interpol Manchester. Questa sinergia investigativa ha consentito la localizzazione di Oruci in Inghilterra, dove era stato già arrestato nel novembre 2023 per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La comparazione di foto e impronte digitali ha portato all’emissione di un Mandato di Arresto Europeo che ha consentito l’estradizione.

Da.Cr.