Violenze sessuali. Nei guai rampolli della ’ndrangheta

Tre "rampolli" della ‘ndrangheta, due dei quali figli di un boss detenuto da anni, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di due ragazze minorenni. È accaduto a Seminara, nella Piana di Gioia Tauro, dove la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palmi. Destinatario di un altro provvedimento restrittivo è anche un quarto giovane, figlio di un amministratore locale, per il quale erano stati chiesti i domiciliari ma che, al momento, è irreperibile. Gli arrestati avrebbero anche ripreso le violenze postandole in rete. L’operazione è andata in scena anche a Cislago e Desio. È qui, in particolare, che risiederebbero gli indagati, nei confronti dei quali sono state effettuate perquisizioni che hanno portato al sequestro di alcuni computer, tablet e cellulari.