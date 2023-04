Violenza sull’ascensore condominiale Malato di sesso, chiesta una perizia

Perizia psichiatrica per il richiedente asilo camerunense di 33 anni arrestato dalla polizia di Stato lo scorso gennaio per avere aggredito e palpeggiato una donna di 38 anni nell’ascensore di un condominio in via Fiume a Monza. Lo ha deciso il Tribunale di Monza al processo che vede il richiedente asilo, ancora detenuto in carcere, imputato di violenza sessuale. A chiederlo la stessa pm monzese Franca Macchia, secondo cui dalla casa circondariale sono arrivate relazioni mediche che dichiarano l’imputato affetto da disturbi psicotici ossessivi a sfondo sessuale. La perizia psichiatrica, che verrà conferita dai giudici a maggio, dovrà stabilire se il 33enne è capace di stare a giudizio, capace di intendere e di volere al momento del fatto e socialmente pericoloso. La vittima dell’aggressione si è costituita parte civile al processo. La donna era stata salvata dall’allarme lanciato al 112 da un addetto alle pulizie nel condominio. Dopo l’arresto, dagli accertamenti della Questura era emerso che il 33enne era regolare sul territorio fino al 22 febbraio precedente e già destinatario di un provvedimento di ammonimento per atti persecutori emesso dal Questore di Monza e della Brianza il 30 dicembre scorso, dopo alcune segnalazioni di una donna vessata dalle condotte predatorie dell’uomo e residente nello stesso condominio in cui si è verificata l’aggressione sessuale. Pare infatti che il richiedente asilo gravitasse in zona e avesse ricevuto il benvenuto da alcune famiglie. Ma non è tutto, perché il 25 gennaio scorso, pochi giorni prima dell’arresto, il 33enne era stato denunciato a piede libero da personale della squadra volanti per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli agenti che erano intervenuti alla Biblioteca Civica di San Rocco, su richiesta della bibliotecaria che aveva denunciato il comportamento molesto del camerunense.

L’uomo era stato trasportato dopo l’arresto nel carcere di Monza e poi trasferito in quello di Pavia, dove si trova tuttora. Il Questore della Provincia di Monza e della Brianza ha già attivato il locale Ufficio Immigrazione per l’avvio del procedimento relativo al suo successivo e definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

