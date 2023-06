Furia cieca a Cesano Maderno, ubriaco devasta casa, botte a moglie e figlio: arrestato

Ennesimo episodio di violenza domestica, dove l’orco è sempre il marito iracondo e dedito all’abuso di alcol. In manette un 59enne che dopo avere devastato la casa ha assalito la moglie e il figlio di lei. L’uomo è finito in carcere a Monza per il reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Una situazione terribile che da sin troppo tempo la moglie 58enne subiva e anche il figlio di lei, nato da un primo matrimonio.

Alcol, rabbia e botte, minacce e violenza sulla famiglia da parte del romeno. I carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato un 59enne di origini romene, denunciato dalla coniuge e dal figlio della donna, dopo che si era reso responsabile da tempo di atti di violenza fisica e psicologica nei loro confronti.

Gli uomini dell’Arma sono accorsi dopo una richiesta delle vittime che avevano chiamato il 112 per chiedere aiuto, i militari della Tenenza di Cesano hanno accertato che il romeno, dopo aver danneggiato arredamenti e soprammobili della loro casa , si era pure accanito in maniera violenta contro la moglie, procurandole delle lesioni, e aveva colpito e minacciato di morte anche il figlio 31enne di quest’ultima, intervenuto a difesa della madre.

In palese stato di alterazione psicofisica dovuto all’uso smodato di alcolici, l’uomo non ha esitato ad avventarsi con violenza anche contro i carabinieri, cercando di colpirli con calci e pugni, costringendoli a bloccarlo e a metterlo in sicurezza.

Purtroppo le violenze si ripetevano da tempo sulle due vittime. È accorso sul luogo dell’episodio violento l’ambulanza con il personale sanitario del 118 che ha soccorso le due vittime. Mentre il romeno è stato portato in un secondo tempo in caserma, madre e figlio hanno raccontato che gli episodi di violenza si ripetevano ormai da tempo, sebbene non si fossero mai decise a denunciarli prima.

Una volta tratto quindi in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza e violenza a pubblico ufficiale, su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura di Monza l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Monza. Il giudice ha provveduto a convalidare il suo arresto. La speranza è che l’uomo resti lontano dalle sue vittime e che queste abbiano ora occasione di rifarsi una vita.