Violenta la ex e la rapina "Obbedisci o uccido tutti"

"Dammi il tuo telefono o faccio una strage". Aveva parecchio da nascondere un operaio di 45 anni di Monza, doveva cancellare le tracce delle sue minacce, gli sms, i whattsapp inviati, ma c’era una cosa che sui telefoni o sui social non poteva aver lasciato traccia: il ricordo di quella (presunta) violenza sessuale che aveva commesso sulla sua ex qualche giorno prima. Lunedì, gli ufficiali di polizia giudiziaria della Squadra Mobile della Questura di Monza hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere a carico di un cittadino di origini casertane residente da anni a Monza, gravemente indiziato di essere l’autore dei reati di violenza sessuale e rapina ai danni della ex fidanzata. Tutto parte in seguito alla richiesta pervenuta al 112 per una persona rapinata del proprio telefono. Giunti sul luogo gli agenti scoprono però che dietro c’è molto di più. La donna, qualche giorno prima, era stata vittima di una violenza sessuale da parte dell’ex fidanzato. Un operaio di 45 anni apparentemente insospettabile, senza precedenti, che lunedì si era però presentato al bar dove la ex prendeva sempre il caffè per impossessarsi del suo telefono minacciandola di non reagire altrimenti avrebbe fatto una strage con la pistola che sosteneva di avere in auto.

La pistola in realtà non c’era, anche se nella casa dell’operaio (perquisita dalla polizia) è stata trovata della sostanza stupefacente. La donna, a questo punto, si è fatta coraggio e ha sporto denuncia raccontando tutto. Qualche giorno prima, aveva deciso di lasciare il suo compagno, per le scontinue scenate di gelosia cui la sottoponeva. All’ultimo incontro, nel corso del quale avrebbe dovuto consegnargli un sacchetto con i suoi effetti personali, l’uomo aveva però reagito in maniera brutale: non accettando la decisione della donna, l’aveva minacciata a più riprese costringendola a subire una violenza sessuale. Successivamente, l’aggressore, per tentare di eliminare le tracce delle minacce con cui aveva tempestato il telefonino della donna, le aveva teso un agguato nel bar dove sapeva che andava abitualmente a prendere il caffè prima di recarsi al lavoro. E l’aveva obbligata a consegnargli il proprio smartphone, con la minaccia, in caso contrario, di compiere una strage appunto con una pistola nascosta in macchina.

A questo punto, prove alla mano, il Tribunale di Monza ha emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere dell’uomo.

Dario Crippa