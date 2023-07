Vince l’energia solare Il bilancio partecipato premia l’ambiente Ma non vota nessuno

di Barbara Calderola

Le votazioni erano state prolungate per problemi tecnici, qualcuno non era riuscito a portare a termine la procedura e il Comune aveva posticipato la fine delle operazioni, ma alla fine i vimercatesi che hanno scelto come spendere i 100mila euro messi a disposizione del bilancio partecipato – CittàdiNoi – quest’anno sono stati solo 238.

Un numero davvero esiguo se si pensa che della platea potenziale facevano parte tutti i residenti sopra i 16 anni e pure della promozione dell’iniziativa in corso da mesi sul sito, sui social, con il passaparola.

Elettori in calo, dunque, un trend che si era già fatto vedere l’anno scorso, ma stavolta è davvero vicino al minimo storico. Nonostante le consultazioni on-line, il mezzo scelto per snellire. Come nel 2022 ha vinto il parco fotovoltaico sui tetti delle scuole Calvino e Andersen, sarà il secondo a immagazzinare energia per gli istituti.

Con 109 voti e il bonus sostenibilità, che ha fatto la differenza, si porta a casa il tesoretto messo a disposizione dalla giunta tallonato dall’oasi inclusiva fra le vie Istria e Montalino, il salotto all’aperto è piaciuto a 104 persone.

In pratica il risultato è stato di parità.

Terzo contendente, fermo a 30 preferenze, il restyling del monumento degli Alpini al Parco Trotti. Fra gli scopi del piano vincitore, "riduzione dell’inquinamento e taglio della bolletta elettrica. Da una prima stima la potenza del parco potrebbe aggirarsi intorno ad alcune centinaia di Kilowatt di picco: una idea che ha ottenuto il 5% di consensi in più previsto per piani a contenuto green, una novità di questa quanta edizione".

"Per la seconda volta la gente ha scelto l’efficienza energetica delle scuole, si conferma così la volontà di investire in rinnovabili a tutela dell’ambiente e a protezione dagli aumenti dei costi di gas e luce - dice Riccardo Corti, assessore alla Vimercate delle Opportunità che accende i riflettori anche sulla scarsa affluenza: "Spiace constatarla e soprattutto notare che la tendenza si conferma di anno in anno.

Credo che questi numeri debbano spingerci a riflettere sulla necessità di trovare nuovi modelli di amministrazione condivisa che stimolino l’impegno".

La prossima volta potrebbe essere molto diversa.