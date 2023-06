Vimercate riaccende l’estate In cartellone 40 eventi culturali

di Barbara Calderola

Via alla seconda edizione di Vimercate d’estate, la lunga cavalcata culturale che accompagnerà la città fino al 3 settembre, 40 eventi, e una nuova formula all’insegna della partecipazione: il Comune ha coinvolto tutte le associazioni di casa, sono loro che hanno dato vita al cartellone, con una particolarità: si sono portate in dote un partner ciascuno, così l’offerta si è allargata a tutta la Lombardia e a Bologna. Fra gli appuntamenti più attesi, la stand-up comedy “Io che odio solo te”, il 21 luglio, e una serata sulla Monaca di Monza il 28. La kermesse ha debuttato l’altro ieri. "Una direzione artistica allargata si affianca a proposte rivolte ai più giovani - spiega l’assessora Elena Lah - dal poetry slam alla presenza del Longless Film Festival coi cortometraggi realizzati anche da registi under 35, senza dimenticare di celebrare i grandi autori con due spettacoli su Alessandro Manzoni nel 150esimo della sua morte. Una proposta inclusiva, rivolta alle persone curiose di ogni età". "Compagnie teatrali, cori, musicisti, attori si esibiranno nella Corte d’onore di Villa Sottocasa e ad agosto tornerà anche il Cinema all’aperto con quattro proiezioni settimanali - sottolinea il sindaco Francesco Cereda -. La maggior parte degli eventi sarà a ingresso gratuito, perché la cultura non deve conoscere barriere. Questa rassegna, insieme alle molte altre iniziative del periodo fino alla Fiera di Santo Stefano, offrirà opportunità di svago anche a chi passerà l’estate in città".

Le proposte “esterne” delle associazioni vedranno sul palco il Coro Gospel Solevoci (Varese), Mumble Teatro (Como), Teatro a Molla (Bologna), Teatro Città Murata (Como), Guzzetti&Friends (Milano), Pontos Teatro (Carnate), Bardaro Clarinettes Ensemble (Cernusco sul Naviglio). Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15. A pagamento solo i film.