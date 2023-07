Vimercate, prestito Bei accordato sull'intero progetto Pedemontana

"Il prestito Bei? È accordato sull’intero progetto". L’onorevole di Alleanza Verdi Sinistra Eleonora Evi ribadisce il concetto insieme ad associazioni, gruppi ambientalisti, comitati e liste civiche contro Pedemontana. "La Banca – spiegano a una voce sola – ha risposto che pur essendo lo stanziamento finalizzato alla realizzazione delle tratte B2 e C era accordato sulla base di valutazioni riguardanti l’intera infrastruttura. Compresa quindi la D come prevista nel piano originale approvato dal Cipe, il comitato interministeriale per la programmazione economica, e che qualsiasi cambiamento si qualificherebbe come una modifica della concessione soggetta al consenso preventivo dei finanziatori". Gli attivisti confermano che "molti comuni interessati dalla ‘D breve’ sono pronti a incaricare un legale per analizzarne correttezza dell’iter e relativa documentazione. Noi continuiamo a ribadire che questa autostrada è deleteria nel suo insieme, non può essere uno spezzatino con tante parti singole da affrontare separatamente, ma va contrastata nella sua totalità. Pensiamo che servano scelte unitarie, la sola via per avere più peso in Regione".

Bar.Cal.