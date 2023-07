Vimercate, 39enne trovata morta in casa: il fidanzato ha lanciato l’allarme

Vimercate (Monza), 9 luglio - Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato ieri mattina in un appartamento in via Garibaldi, a Vimercate. A lanciare l'allarme è stato il fidanzato che non riusciva a contattare la 39enne da sabato sera.

Diverse telefonate erano rimaste senza risposta e lui, preoccupato per l'insolita condotta della compagna, era stato anche sotto al civico 49, dove aveva provato a suonare il citofono, senza ottenere risposta.

Dopo la sua chiamata al 112 nello stabile sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che hanno scavalcato il balcone del primo piano e forzato una finestra per entrare in casa. Ma all'interno hanno trovato il cadavere dell'impiegata in camera da letto.

La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina legale a Milano per l'autopsia. Sulle cause della morte però non sembrano esserci dubbi, esclusi omicidio e suicidio, gli investigatori sono orientati sul malore. Sarà l'esame dei patologi a ricostruire cosa sia successo nell'abitazione.