"Vimercate: dieci sindaci si affidano a un legale per la tratta D"

Una cordata di dieci Comuni, con Vimercate capofila, ha deciso di affidarsi a un avvocato per far sentire la propria voce nei confronti della società Pedemontana Lombarda sul progetto di revisione della tratta D.

L’iniziativa è stata annunciata ieri dai sindaci, preoccupati dalla modifica del tracciato emersa dopo lo stralcio dell’ultimo lotto dalla versione originaria, destinato a far risparmiare ad Apl circa un miliardo di euro.

Il nuovo tracciato D Breve preoccupa ancora di più. "La società di fatto stringe in una morsa i Comuni del Vimercatese, tra l’attuale tangenziale est e la Pedemontana stessa, che confluirà nella Tangenziale Est Esterna subito dopo il collegamento con l’autostrada A4 – si legge nel comuicato del Comune di Vimercate –. Una soluzione che si svilupperà per gran parte all’interno dei territori del Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.) andando quindi a distruggere il senso stesso dell’esistenza di quel parco. Il deposito del progetto di variante alla tratta D, la cosìdetta D Breve, avvenuto nei primi giorni di agosto con gli uffici comunali a ranghi ridotti, ha fatto partire l’iter autorizzativo per la stessa e di conseguenza i comuni hanno scelto di tutelarsi dal punto di vista legale".

L’alleanza di tutti i Comuni interessati dal tracciato, oltre a Vimercate, vede la partecipazione di Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ornago e Sulbiate. I Comuni hanno scelto di affidare a uno studio legale, esperto in materia di lavori pubblici, l’incarico di "affiancamento nell’elaborazione delle osservazioni sul progetto depositato, in collaborazione con gli uffici tecnici, nonché di eventuali ricorsi". A rappresentare i Comuni del Vimercatese sarà l’avvocata Claudia Parise dello studio Arkios Legal. La spesa sarà suddivisa tra i Comuni in base alla rispettiva popolazione residente.

Sul sito del Comune di Vimercate sarà inoltre disponibile a breve una sezione dedicata alla variante della tratta D con le tavole di progetto, le compensazioni ambientali, le tavole riferite all’occupazione dei cantieri e

dei depositi, il cronoprogramma e l’elenco degli espropri.