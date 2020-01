Vimercate (Monza e Brianza), 21 gennaio 2020 - La cover degli smartphone diventa biodegradabile. La novità parte dalla Brianza. Celly, brand italiano di accessori per smartphone e device tecnologici del gruppo Esprinet di Vimercate, lancia sul mercato Earth. Una custodia che vista dall’esterno è del tutto simile alle altre che proteggono lo smartphone, ma la sua qualità nascosta è che è decomponibile. Un involucro dunque eco-friendly per via del materiale di cui è composto. Earth è infatti costruita con fibre vegetali e Pbat, il polibutirrato, una materia che si scompone e si trasforma in compost per l’agricoltura senza lasciare residui tossici. Questo significa che è biodegradabile e compostabile. Se viene gettata nel cestino dei rifiuti organici di casa, e poi raccolta in maniera differenziata, la custodia si disgregherà naturalmente senza lasciare residui e sprechi. Senza sporcare. Oltre a non essere nocivo per l’ambiente, il Pbat pare abbia un’ottima resistenza.

"La struttura di Earth infatti – dice l’azienda - è flessibile ma durevole, ed è stata pensata per proteggere da urti e cadute tutte le parti dello smartphone, dai tasti alla fotocamera. Protezione per tasti e fotocamera". E’ compatibile con la ricarica wireless. "La finitura di questa cover è morbida al tatto e antiscivolo – fanno sapere da Celly - assicurando una buona presa del telefono e una protezione da graffi e cadute accidentali". Per ora è disponibile in quattro colori: bianco, nero, rosa e verde. La leggera trama che appare sulla cover è data dai residui delle fibre vegetali di cui è composta, come caffè e bamboo. La società punta molto su questa innovazione che promette di essere eco-friendly anche nel packaging: minimale e in carta 100% riciclata. "Non ha nessun componente in plastica, al fine di ridurne l’utilizzo monouso". Anche l’inchiostro utilizzato è atossico e completamente naturale.

«A volte, un piccolo gesto di attenzione può fare la differenza e oggi anche un acquisto consapevole può essere un atto di rispetto verso il nostro pianeta. Earth è una cover che non solo protegge il proprio smartphone, ma che allo stesso tempo rispetta l’ambiente". Earth disponibile per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max e "e presto anche per i nuovi modelli Samsung Galaxy". Celly Spa è specializzata da oltre 20 anni nella produzione e distribuzione di accessori per il mercato della telefonia mobile. L’azienda italiana è presente in più di 40 paesi nel mondo con oltre 1.000 referenze in portfolio suddivise tra le categorie di prodotto: protezione, carica, audio, utilità, sport, foto e tempo libero. Nel 2014 è entrata a far parte del Gruppo Esprinet, il più grande distributore di informatica ed elettronica di consumo in Italia e in Spagna con base nell’Energy park, sotto le Torri Bianche di Vimercate.