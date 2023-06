Vimercate, torna in carcere l’evasore seriale dagli arresti domiciliari

Vimercate, 29 Giugno 2023 - I Carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno arrestato e condotto in carcere un 34enne sudamericano con il vizio dell'evasione dagli arresti domiciliari. Nel mese di ottobre 2022 l'uomo era stato arrestato a Monza per rapina impropria, quando si era impossessato della borsa di una passante ed aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Ma poco dopo la mezzanotte del 19 novembre 2022 il 34enne era stato sorpreso a piedi per le strade di Vimercate dai militari della locale Stazione ed arrestato per evasione.

Al processo per direttissima al Tribunale di Monza il giudice convalidò l'arresto e lo ricollocò presso il proprio domicilio. Ma il 25 novembre i militari della Stazione gli avevano notificato un'ordinanza emessa dal Tribunale di Monza, su richiesta della Procura monzese, per la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. Di conseguenza, l'uomo è rimasto detenuto fino al 3 marzo 2023. Dopo un giudizio abbreviato il sudamericano è stato condannato a 2 anni e 6 mesi per la rapina e rimesso agli arresti domiciliari.

Ma la sua inclinazione a violare il vincolo della permanenza tra le mura domestiche si è manifestata nuovamente e il 34enne è stato sorpreso dai Carabinieri ancora di notte fuori dall'abitazione. Di fronte a questa nuova violazione, il Tribunale di Monza, su richiesta della Procura, considerando gli episodi di evasione precedenti, ne ha disposto nuovamente l'arresto e l'accompagnamento dietro le sbarre.