Monza, 4 gennaio 2020 - Giù le mani dal mercato del venerdì. Ambulanti e clienti non ci stanno a spostarsi (anche se temporaneamente) nel parcheggio comunale davanti a Il Gigante e neppure nel parcheggio di via Sciesa e in via Garibaldi. Tra alcuni mesi inizierà il cantiere per la riqualificazione della pavimentazione di piazza Europa dove si svolge il mercato settimanale. Una piazza ridotta a groviera, con interventi di rifacimento che dovrebbero durare almeno nove mesi. Obbligando, per quel periodo, il trasferimento del mercato altrove.

L’amministrazione comunale ha proposto di trasferire il mercato in via Vecellio, nella striscia di parcheggio comunale davanti al centro commerciale Il Gigante. Dai banchi dell’opposizione è arrivata invece la proposta (firmata dalla Lega) di utilizzare il parcheggio della Rsa Villasanta in via Sciesa e la via Garibaldi, nella zona di San Fiorano. Ma gli ambulanti e i clienti non ci stanno a spostarsi da via Europa, sollecitando invece interventi a lotti che non blocchino totalmente tutta la piazza, permettendo così l’utilizzo parziale dei posti auto molto sfruttati la mattina dai genitori che accompagnano i figli a scuola.

«Le due proposte non mi piacciono, in entrambi i casi noi ambulanti verremmo penalizzati - spiega Massimo Pupillo, ambulante alimentare -. Ci hanno prospettato 265 giorni lavorativi di cantiere: il che significa tra feste, intoppi e maltempo lavori almeno per un anno e mezzo. Neanche per ultimare la Salerno-Reggio Calabria ci vuole tutto questo tempo. Andare nel parcheggio davanti al centro commerciale significa metterci in ginocchio e anche l’altra soluzione è poco agevole". Aspetta di capire esattamente il progetto Roberto Derosa che da anni ha la bancarella di frutta e verdura il venerdì in piazza Europa. "Il sindaco ci ha convocati ufficialmente il 13 gennaio alle 20.30 in Comune - commenta mostrandoci la lettera per illustrare la soluzione -. Ufficialmente non sappiamo ancora le soluzioni proposte. Uno spostamento non è mai cosa buona, ma dall’altra parte la piazza va assolutamente sistemata".

A salire sulle barricate sono soprattutto i clienti, in particolare quelli anziani e non automuniti. "Non sono d’accordo su questo spostamento - commenta Domenico Mastrogiovanni -. Anche se attiveranno un servizio navetta per gli anziani è scomodo. La piazza va rifatta, ma si potrebbe sistemarla a lotti non chiudendola tutta per oltre 9 mesi". Della stessa idea anche Maria Teresa Ghisetti che nella piazza del mercato è finita più volte gambe all’aria. "Non solo io, ma anche persone anziane - prosegue -. Sarò egoista: ma a me fa comodo avere il mercato in piazza Europa. La pavimentazione va assolutamente sistemata perché è molto pericolosa. Il cantiere può essere diviso, garantendo così l’utilizzo di una porzione della piazza per gli ambulanti e per gli automobilisti".

Portare il mercato davanti a Il Gigante per qualcuno è una pazzia. "A quel punto non vado al mercato, ma vado direttamente al centro commerciale", commenta Lidia Rinaldi. Dice no allo smantellamento in toto della piazza e al lungo esilio dei mercatali anche Isidoro Nicastro, villasantese, nonché attivista del Movimento 5 Stelle. "La sicurezza è fondamentale - commenta -. La piazza va sistemata perché in tanti sono già caduti facendosi male. Ma le proposte avanzate non sono accettabili. Andare fino a Il Gigante è scomodo, anche con la navetta. Inoltre portando le bancarelle davanti al centro commerciale i clienti andrebbero a fare acquisti direttamente a Il Gigante. Perché non rivedere il cantiere, facendo interventi a blocchi e spostando via via le bancarelle nella zona non interessata dai lavori?".