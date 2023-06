Villasanta, l'associazione chiede conto dello studio per la scuola Tagliabue

Che fine ha fatto lo studio previsto per la realizzazione della nuova scuola Tagliabue? A chiederlo è l’associazione Villasanta Civica, coalizione di centrodestra. "Nonostante siano trascorsi due anni, e non si abbia contezza di alcuno studio al riguardo – precisa l’associazione – la giunta ha deliberato la costruzione del prefabbricato i cui costi sono lievitati ad oltre 500mila euro, e ora deliberato di realizzare un’area in erba sintetica da 165mila euro, con ulteriore eliminazione di prato naturale". L’associazione inoltre chiede perché si è preferito realizzare una struttura ex novo senza prima attendere valutazioni di un eventuale recupero della vecchia, perché si è optato per la realizzazione del prefabbricato abbattendo alberi, e perché non si è valutato il rapporto tra costi e benefici rispetto alla possibilità di recupero della scuola. B.Api.