Villa Tittoni si rifà il look Lavori da 300mila euro alla dimora dei Cusani

di Alessandro Crisafulli

Villa Tittoni si rifà il look. Per rendersi ancora più bella e attraente. Sono partiti in questi giorni i lavori per il restauro conservativo della facciata dell’ala ovest e per la bonifica della copertura. Con un investimento importante, di circa 300mila euro. Obiettivi: garantire la conservazione del bene e renderne fruibili gli spazi a tutti i cittadini. Il progetto prevede opere volte principalmente a preservare il monumento e le superfici decorate presenti nell’ala occidentale della villa piermariniana, per assicurare la piena fruizione dei luoghi recentemente rifunzionalizzati (con un auditorium polifunzionale) dello spazio Stendhal. L’intervento sarà terminato indicativamente entro l’estate."Ha preso il via un cantiere tanto atteso, un intervento specialistico a tutela del più importante patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale del nostro territorio – racconta l’assessora con delega ai Lavori Pubblici e Patrimonio Martina Cambiaghi – il nostro intento è restituire il valore che merita a Villa Tittoni. L’obiettivo è continuare a valorizzare il bene anche attraverso l’organizzazione di eventi mirati alla sua fruizione, come mostre, visite guidate, conferenze e contenuti dedicati, oltre ad iniziative di intrattenimento e aggregazione".

I lavori prevedono il restauro conservativo delle facciate esterne (lato corte d’onore, lato su via Lampugnani, lato su corte rustica), compresa l’integrazione dei serramenti esterni mancanti e la sistemazione di quelli esistenti, la bonifica delle lastre sottocoppo in eternit, il risanamento conservativo dell’orditura lignea, la revisione del manto di copertura, al fine di mettere in sicurezza la struttura da un punto di vista ambientale, nonché per prevenire e impedire il verificarsi di infiltrazioni di acqua, che potrebbero causare danni alle superfici e alle strutture esistenti in quel tratto di edificio. Dopo una prima fase di pulitura e lavaggio delle superfici, si procederà al risanamento della parte bassa di entrambe le facciate con la rimozione degli intonaci per la costituzione di un nuovo strato. Come per i locali posti al piano terra (ora destinati all’Urban Center), è in programma la sostituzione dei serramenti anche al piano superiore. Saranno poi ritinteggiati i serramenti della sala polifunzionale e le persiane del prospetto ovest, compreso l’androne. Una rinfrescata quanto mai necessaria per una villa di delizia nata nel diciottesimo secolo come residenza di campagna della nobile famiglia Cusani, per la realizzazione della quale fu chiamato l’architetto Giuseppe Piermarini, che stava lavorando alla corte milanese degli Asburgo realizzando, tra l’altro, il Teatro alla Scala di Milano e la Villa Reale di Monza (che fu presa a modello per la villa di Desio).