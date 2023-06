Villa Sottocasa fa litigare Nel nome di Berlusconi

di Barbara Calderola

Sindaco e giunta "reticenti" nel ringraziare Silvio Berlusconi "per la sua generosità su Villa Sottocasa", l’ex premier ha donato "alla città mezzo milione di euro per il restauro delle facciate ma qui, tranne noi, nessuno sembra ricordarselo", il centrodestra, in minoranza, punta l’indice sull’amministrazione e scoppia la polemica a pochi giorni dalla scomparsa del fondatore di Forza Italia.

"Il Cavaliere ha contribuito al salvataggio di una delle nostre dimore storiche più importanti - sottolinea Giovanni Sala, capogruppo di Noi per Vimercate - e loro anche in aula l’hanno sempre e solo chiamato ‘benefattore’ senza citarlo. I giornali hanno detto a chiare lettere di chi si trattava, ma l’amministrazione non ha pubblicato un necrologio, o almeno un post sui propri canali social per ricordare quel che Berlusconi ha fatto per la comunità". La replica non si è fatta attendere: "L’abbiamo detto ovunque, nonostante lo stesso Silvio ci avesse chiesto di non pubblicizzare l’iniziativa - spiega il vicesindaco Mariasole Mascia - atteggiamento che, tra l’altro, gli fa onore. Preferiva che sorvolassimo. E comunque non abbiamo mai negato il suo ruolo in questa operazione. Anzi".

Il sindaco Francesco Cereda aggiunge che "le bandiere sulla facciata di Palazzo Trotti sono rimaste a mezz’asta per tre giorni e che abbiamo osservato tutte le prescrizioni relative al lutto nazionale". Per il sindaco non è solo questione di forma: "Credo che il posto giusto per un tributo all’ex primo ministro sia il Consiglio, nella prossima seduta osserveremo un minuto di silenzio". Sala crede che non basti, ecco perché proporrà in via ufficiale "la posa di una targa all’ingresso della dimora che ricordi per sempre il suo gesto". Un’iniziativa condivisa con gli alleati – Lega e Fratelli d’Italia – che ritengono a propria volta "gravissima" la mancanza di tatto "non solo per la caratura dell’uomo, ma per la somma ricevuta per il restyling". Mascia liquida "una strumentalizzazione inutile che non onora il ricordo del presidente". Il cantiere è all’opera mentre anche a Vimercate si apre la questione della successione: "Quando avremo capito chi è il nuovo proprietario della parte privata della Villa gli chiederemo subito un incontro - annuncia Cereda - il destino del complesso – Berlusconi ne acquistò un’ala per 2,5 milioni – va affrontato insieme".