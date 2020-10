Monza, 5 ottobre 2020 - "Nessuna transazione sulla Villa Reale. Se ci sono contestazioni vanno risolte dal giudice civile". Marco Fumagalli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, non accetta compromessi. E "siccome ritengo che Regione Lombardia e il Comune di Monza siano più inclini a tutelare gli interessi dei privati di quelli pubblici, il Consorzio ha il dovere di risolvere il contratto ed eventualmente resistere in giudizio alle pretese del concessionario", ovvero la società Nuova Villa Reale di Attilio Navarra. "Dopo tre gradi di giudizio – la linea di Fumagalli - vedremo se la Cassazione riconoscerà qualcosa alla ditta Navarra. Sempre che dopo tre gradi di giudizio la ditta sia ancora in bonis e non fallita o in liquidazione. Mi opporrò con tutte le mie forze a una qualsiasi transazione".

Fumagalli fa riferimento alla risoluzione consensuale del contratto di concessione ipotizzata dal Consorzio alla luce dell’atto di recesso inviato dal concessionario nel dicembre scorso con tanto di richiesta ‘danni’ di 8,3 milioni di euro. Ipotesi di accordo che prevederebbe di liquidare il concessionario con poco più di 4 milioni e che la Regione ha voluto sottoporre preventivamente a un parere tecnico della Corte dei Conti. Ma la magistratura contabile ha chiarito di non potersi esprimere sull’ammontare della cifra, pur confermando la possibilità di arrivare a una separazione consensuale. Ed è proprio questo che ha messo in allarme Fumagalli: "La vicenda della Villa Reale assume contorni identici a quelli della transazione Sangalli sul contratto per l’igiene ambientale viziato per corruzione – attacca -. E’ evidente che, come allora, si stia facendo di tutto per arrivare ad una transazione con il privato magari con le stesse motivazioni già viste per Sangalli: è più conveniente rispetto a un contenzioso e così si tutelano i posti di lavoro". A questo punto "è necessaria l’audizione in Regione del presidente del Consorzio e sindaco di Monza Dario Allevi".

Ma nell’attesa di risolvere l’affaire Villa Reale, "crescono le preoccupazioni per le sorti del bene simbolo della città – il timore di Angela Mondellini, segretario generale della Cgil Monza e Brianza -. Stiamo seguendo tutte le evoluzioni della vicenda e siamo in ansia per i lavoratori (una decina ancora in cassa integrazione a zero ore e senza anticipo, ndr) e per il futuro della reggia piermariniana". Il fatto è che, allo stato attuale, "la strada della riapertura della Villa si fa molto in salita e la decisione della Corte dei Conti mette il Comune e il Consorzio di fronte alla necessità di assumersi presto le proprie responsabilità – continua Mondellini -. Sicuramente chiederemo di poter essere presenti al consiglio comunale straordinario sulla Villa che il sindaco ha annunciato". Intanto "i cancelli della reggia rimangono ancora chiusi (per quanto riguarda le mostre, ndr), comunicando un messaggio negativo e scoraggiante".