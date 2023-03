Vigili, biblioteca e asilo: sei nuovi “assunti” col reddito di cittadinanza

I villasantesi che percepiscono il reddito di cittadinanza non rimarranno a casa. Il Comune ha deciso di impiegare sei concittadini che ricevono il contributo economico in diverse attività amministrative. Verranno impiegati due negli uffici della polizia locale, due in biblioteca e due all’asilo nido comunale Girotondo. Altre due posizioni al momento sono state messe a disposizione all’interno della Rsa Villa San Clemente in collaborazione con Auser Brianza Odv. "La vigente normativa prevede, infatti, che le persone non occupate beneficiarie del reddito di cittadinanza – precisano dal Municipio – nel contesto del Patto per il Lavoro e l’Inclusione Sociale, sono tenute ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento di attività utili alla collettività declinate nei cosiddetti progetti utili alla collettività. I progetti sono a titolarità dei Comuni, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata. In ogni caso i beneficiari sono tenuti a partecipare ai progetti attuati nel loro comune di residenza".

Un progetto nel quale crede molto Laura Varisco, assessora alle politiche sociali. "I progetti utili alla collettività (Puc) sono attività che i beneficiari di reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere e rappresentano una misura di politica attiva del lavoro, da intendere quindi come un’occasione di crescita e di acquisizione di nuove competenze, attraverso esperienze da svolgere sul campo. Per questo, oltre ad ampliare l’offerta delle proposte all’interno dei servizi comunali, abbiamo deciso di coinvolgere anche il privato sociale ampliando così il catalogo dei Puc". Progetti che non costano nulla alle casse comunali: "Le spese di realizzazione dei progetti saranno finanziate totalmente dal Fondo nazionale di contrasto alla povertà e, naturalmente, le persone coinvolte non saranno impiegate in sostituzione del personale dipendente o per lo svolgimento di attività loro assegnate".

Barbara Apicella