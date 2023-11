Pendolare della violenza, viaggia da Limbiate a Battipaglia per punire la ex

Lissone (Monza e Brianza) – Pendolari della violenza. Che non si fanno intimorire dalle lunghe distanze, pur di raggiungere la donna che hanno messo nel mirino. Un nuovo caso, nei giorni scorsi, ha riguardato la Brianza. Questa volta come terra di partenza. Proprio da qui, da Lissone, è partito un 28enne di origine ucraina per raggiungere Montecorvino Rovella, nella zona di Battipaglia, con l’intento di fare del male alla sua ex, una donna che vive da quelle parti. Per questo il giovane è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia, mentre viaggiava in treno. Il ragazzo, nato in Ucraina ma adottato da una coppia di Lissone, negli anni scorsi ha conosciuto al Nord la donna battipagliese che viveva a Seregno con i due figli nati da un precedente matrimonio.

Giorni fa sul cellulare dell’ex marito e dell’ex suocera è giunto un messaggio del 28enne che annunciava di essere in viaggio per andare a fare del male alla 46enne e a suo figlio che nel frattempo si sono trasferiti a Montecorvino Rovella. Nel messaggio compariva anche la foto di una pistola che poi si è rivelata essere giocattolo. I due destinatari del messaggio hanno allertato i carabinieri (i militari di Lissone hanno individuato il treno utilizzato) i quali hanno avvisato la polizia ferroviaria. Giunto col treno a Battipaglia il 28enne è stato aspettato e fermato dai militari della locale Compagnia che lo hanno arrestato e trasferito nel carcere di Fuorni a Salerno. Con sé aveva anche la pistola scacciacani. Aveva già precedenti penali per maltrattamenti (una prima denuncia era stata fatta a Seregno).

A marzo dello scorso anno, invece, la direzione della violenza era stata da Sud verso Nord. Un uomo di 55 anni aveva viaggiato da Bari a Limbiate per accoltellare nel parcheggio la moglie con cui era in fase di separazione, fermato solo dai carabinieri, che lo avevano sorpreso nascosto dietro una siepe, con le mani e i vestiti ancora sporchi di sangue e il coltello in tasca, mentre la donna era sull’asfalto agonizzante. L’uomo è stato poi condannato a 12 anni di reclusione per tentato omicidio pluriaggravato. Manovale barese incensurato, era stato arrestato in seguito ad alcune chiamate al 112 in cui venivano segnalate dai residenti le urla di una donna, una 50enne che era uscita per recarsi al lavoro. L’ex marito l’aveva aggredita alle spalle mentre stava raggiungendo l’auto.