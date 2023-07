Via Podgora a Vedano, il Comune studia l'allargamento della strada

Allargare via Podgora, acquisendo alcune aree private, per eliminare l’attuale imbuto che congestiona il traffico nella zona dell’ospedale e dell’università Bicocca. È il piano del Comune per cercare di risolvere il nodo critico della strada che sbuca proprio davanti agli edifici della facoltà di medicina, battuta ogni giorno da tanti veicoli e studenti a piedi. La situazione, già problematica, si è aggravata con l’apertura da un anno e mezzo della tangenzialina dell’ospedale San Gerardo, che ha convogliato ancor più auto nella zona. Così il municipio ha di recente affidato a un architetto monzese l’incarico di redigere uno studio di fattibilità e una perizia di stima sulle aree necessarie all’allargamento di via Podgora: il tecnico dovrà valutare i terreni da acquisire e quantificarne il controvalore.

Con i documenti in mano l’Amministrazione potrà progettare concretamente l’ampliamento o meno della strada. Mettere mano a via Podgora è diventato, agli occhi del Comune, un passo non più rinviabile: i residenti del quartiere lo temevano già prima dell’apertura del tunnel dietro l’ospedale, ma ora che il traffico sulle strade vedanesi vicine alla nuova tangenzialina sia aumentato in maniera considerevole è una certezza. Rendere più praticabile e più sicura l’arteria che conduce alla zona della facoltà di medicina, sia per le auto sia per i molti studenti che ogni giorno raggiungono a piedi il campus, è prioritario. Il punto critico, che finisce per creare disagi, ingorghi e pericoli alla circolazione, è la strettoia lungo via Podgora, dove i mezzi devono passare a senso unico alternato: un restringimento nato negli anni passati per poter garantire un percorso protetto ai pedoni. Per riqualificare la strada l’Amministrazione intende quindi ampliare quel tratto, realizzando poi altre migliorie. Per farlo, in base a un accordo siglato a fine 2022, il municipio potrà contare anche su 35mila euro di contributi dalla Provincia.

Fabio Luongo