Monza, 16 giugno 2019 - Domani inizia la stagione più calda per la viabilità della città con l’apertura del cantiere che chiuderà per due mesi via Manzoni al traffico. Da settimane il Comune ha avviato una campagna di comunicazione, attraverso la cartellonistica in vari punti della città e informazioni online, sull’intervento necessario a sistemare una strada danneggiata quasi ovunque, e ormai ai limiti della praticabilità, e sulla deviazioni ai mezzi pubblici e percorsi alternativi per passare nella zona di via Manzoni.

I lavori saranno lunghi e due mesi di cantiere sono necessari perché non verrà fatta solo la riasfaltatura ma, nel tratto tra via Cavallotti e via Missori, verrà rifatto l’intero sedime stradale, scavando per 60 centimetri per eliminare buche e sconnessioni profonde che altrimenti ripresenterebbero in pochi mesi gli stessi dissesti sul nuovo manto stradale. L’Amministrazione comunale ha spiegato che è una misura straordinaria che costerà 350mila euro e non più rimandabile dopo che nei precedenti 20 anni non era stata fatta un’adeguata manutenzione di via Manzoni. Da domani viene interrotta la principale via di comunicazione nella zona ovest attorno al centro e per limitare i disagi il Comune ha predisposto un piano straordinario della viabilità nella zona che resterà attivo per l’intera durata del cantiere.

Le novità più significativa è l’istituzione del senso unico di via San Gottardo da via Villoresi/Torneamento a via Cavallotti e l’inversione del senso unico lungo via Parravicini, da via Cavallotti a via Prina: è una misura studiata per garantire i flussi di traffico nelle due direzioni di chi deve passare da ovest verso nord del centro, dalla zona di via Cavallotti a quella di San Biagio o piazza Citterio. La circolazione in via Manzoni è chiusa tra via Cavallotti e via Missori, ma resterà possibile percorrere l’ultimo tratto tra via Missori e via Zucchi, che sarà chiuso solo poche notti, quando sarà interessato dai lavori di sola asfaltatura.

Tutti i bus, oltre 800 al giorno, che transitano in via Manzoni saranno deviati su percorsi alternativi, così come saranno spostate le relative fermate. I bus in direzione nord seguiranno tutti il percorso in centro della z206, passando dal tragitto tra via degli Zavattari, piazza Carducci e via dei Mille. I bus in direzione sud transiteranno invece per via San Gottardo a senso unico verso via Cavallotti dove si ricongiungeranno ai normali percorsi. Non c'è solo il cantiere di via Manzoni, ma nell’arco dell’estate sono programmati anche i nuovi manti stradali delle vie Arno, Annoni, Molise, Canova, Puglia e Rosmini.