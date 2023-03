Via l’amianto dalla scuola In arrivo un parco per tutti

di Sonia Ronconi

È stato presentato un progetto ambizioso per realizzare un parco inclusivo nel comparto di via dei Gaggioli. I fondi del Pnrr offrono l’opportunità di rigenerare totalmente un ‘area dismessa di proprietà comunale in via Tagliamento e contemporaneamente di sgombrare una importante quantità di amianto in via dei Gaggioli.

Sono cinque i milioni di euro a disposizione del bando ministeriale per la rigenerazione urbana e il decoro stanziati dal Governo, oltre la metà saranno utilizzati per bonificare l’area del plesso scolastico che si affaccia su viale Brianza. L’ex plesso della primaria sarà abbattuto e sorgerà un grande parco adatto alle diverse esigenze, attrezzato e corredato anche di uno spazio ristoro e relax per famiglie e un’area riservata a uso bar. Prima della rinascita dell’area sarà indispensabile fare la bonifica. È stato già realizzato lo studio di fattibilità tecnico ed economico con una relazione allegata alla delibera approvata dalla Giunta Veggian e con questa sarà possibile dare il via libera all’intervento di bonifica con la rimozione dell’amianto e contemporaneamente alla realizzazione del nuovo parco inclusivo pubblico. Il costo dell’intervento è stimato in 2 milioni e 753mila euro. Il progetto vedrà la luce a lotti. Dei soldi previsti, poco più di un milione e mezzo di euro sarà utilizzato per rimuovere le coperture in amianto e la conseguente demolizione del plesso di via dei Gaggioli.

Dopo il trasferimento degli studenti del Don Gnocchi, che occupa solo una parte dell’area di via dei Gaggioli, nella nuova sede di via Tommaso Grossi durante le vacanze di Pasqua del 2024, i rimanenti 550mila euro verranno utilizzati per la realizzazione del parco inclusivo. Saranno cinque le sezioni ricavate all’interno del nuovo parco: tre aree per il gioco (una per bambini da uno a 3 anni; una da 3 a 10 anni e un‘altra per i bambini oltre i 10 anni), oltre a un’area ristoro e relax e uno spazio per il bar con i servizi igienici che potranno essere utilizzati anche dai fruitori del parco. Il polmone verde sarà pavimentato con materiale anti trauma nelle diverse aree gioco e sarà accessibile passando attraverso varchi elettrificati temporizzati. Essenze arboree saranno piantumate nel parco pubblico, la cui gestione sarà a carico del Comune.