Via i seggi elettorali dalle scuole. Il sindaco: "L’istruzione è un diritto"

La battaglia contro i seggi nelle scuole stava a cuore a Concorezzo e adesso il sindaco Mauro Capitanio ha centrato l’obiettivo: niente più urne nelle aule come è successo fino all’anno scorso, con lo stop delle lezioni e istituti convertiti alla macchina elettorale.

Cabine, presidenti e segretari traslocano ad Afol, il Centro lavoro provinciale. Il nuovo corso debutta domenica e lunedì in occasione delle suppletive per eleggere il sostituto di Silvio Berlusconi al Senato, e a seguire per tutte le elezioni che ci saranno. Niente più interruzioni nella didattica per i 642 alunni di casa, con questo provvedimento la primaria Don Gnocchi (327 iscritti) va ad allinearsi alla Marconi (327 studenti), senza seggi già da tempo. "Liberare le elementari è una forma di rispetto dei ragazzi e delle loro famiglie – sottolinea il primo cittadino –. Eviteremo disagi agli allievi e a mamme e papà costretti a prendere ferie o permessi per far fronte alla pausa forzata. L’istruzione è un servizio pubblico e deve essere garantito. Spostare definitivamente i seggi dagli istituti è il primo passo verso un percorso, anche tecnologico, che mi auguro possa portare al progressivo abbandono delle scuole come luogo per votare".

La svolta in città è cominciata dalle elementari "per agevolare innanzitutto i bambini che hanno appena iniziato il percorso didattico".

"Ragazzi che in caso di chiusura delle classi hanno bisogno della presenza di parenti a casa – sottolinea il sindaco –. È una forma di rispetto verso la scuola, verso gli studenti e verso le famiglie già alle prese nel quotidiano con una gestione delicata dei tempi figli-lavoro".

Dietro al cambio di passo "ci sono la grande opera di organizzazione portata a termine in questi mesi dagli uffici, Afol che ha condiviso e permesso questa soluzione di buonsenso e la Prefettura che ha accolto la nostra richiesta". Così i seggi 11-12-13 e 14 verranno spostati dalla don Gnocchi di via Ozanam all’Agenzia per la formazione ed orientamento al lavoro in via De Amicis 16. Per quanto riguarda la scuola primaria Marconi, invece, "è confermata come sempre l’assenza di urne". Gli elettori sono stati messi al corrente della novità attraverso avvisi pubblici e una campagna di comunicazione mirata.