La via dei Longobardi, un cammino lungo 11 secoli dal Nord Europa a Monza: ecco l’eredità di Teodolinda

Monza – Monza punta a valorizzare di più la sua identità longobarda, e a vederne riconosciuto in Europa il portato storico-culturale, che ne fa una delle principali civiltà europee. L’obiettivo è far entrare la ‘Longobard ways across Europe’ (Le vie Longobarde attraverso l’Europa) - l’itinerario dei siti europei che conservano testimonianze longobarde, ideato nel 2005 dall’Associazione Longobardia - tra gli itinerari culturali europei, tramite l’approvazione dell’Istituto Centrale itinerari culturali europei del Lussemburgo (organo del Consiglio d’Europa).

Il Comune di Monza si impegna come città capofila a sostegno dell’Associazione Longobardia, consapevole di essere uno degli epicentri della cultura longobarda: fu, infatti, la città della prima regina longobarda, Teodolinda, la quale introdusse i Longobardi alla religione cattolica e fondò il Duomo, che oggi custodisce un Museo con un inestimabile patrimonio di reliquie e opere d’arte longobarde e l’importantissima Corona Ferrea, che ha saldato al suo interno, secondo la tradizione, uno dei chiodi della Crocifissione di Gesù.

Se l’itinerario longobardo venisse riconosciuto a livello istituzionale europeo, tutti i siti ne trarrebbero enormi benefici, grazie all’implementazione dei cluster (raggruppamenti territoriali omogenei) turistici, con la promozione di convegni scientifici, festival artistici, rievocazioni storiche, coinvolgimento delle imprese. E ancora un consolidamento della collaborazione interna tra le varie aree dell’itinerario longobardo, con cooperazioni e scambi tra scuole e Università, progetti Erasmus, collaborazioni museali, viaggi a tema, la possibilità di accedere a bandi regionali ed europei per ottenere finanziamenti. I requisiti per ottenere il riconoscimento europeo ci sono: l’itinerario longobardo vanta attualmente 6 Paesi europei coinvolti, quando ne basterebbe un minimo di 3, e un tema portante che è di fatto indiscutibilmente su scala europea.

Le ‘Longobard ways’ sono infatti suddivise in quattro macro aree europee, sulla scia dell’iter di spostamenti che guidarono la popolazione germanica: le terre dell’Elba (luogo d’origine, nell’area della Bassa Sassonia e di Amburgo), la macroarea dei Re (in Austria a Vienna e in altri piccoli siti, ma anche a Budapest e a Nova Gorica in Slovenia), le terre del Regno (in Italia settentrionale, con notevoli presenze soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli, in cui grandissimo valore storico-artistico hanno i tesori di Cividale del Friuli) e le terre dei principati del centro-sud Italia (con importanti reperti in Toscana, a Spoleto, nei dintorni di Roma, e soprattutto in Campania: a Benevento, Capua e Salerno).

“L’Unesco ha riconosciuto la cultura longobarda come “primaria radice della cultura europea, poi sviluppata dai Carolingi“ – spiega Gian Battista Muzzi, presidente dell’Associazione Longobardia –, per aver prodotto, con il decisivo apporto di princípi cattolici, la progressiva fusione di tradizioni e culture germaniche, classiche greco-latine e bizantino orientali, arricchite da successivi influssi di culture slave e arabe". "L’iniziale presenza dei Longobardi – continua Muzzi – è documentata nella Germania del nord dal II-I secolo avanti Cristo. Dopo successivi spostamenti verso aree del centro-est Europa, arrivano in Italia nel 568 entrando dal Friuli. Nella nostra penisola si registrano due fasi: quella del Regno (dal 568 al 774 anno della conquista da parte dei Franchi di Carlo Magno) e quella dei principati indipendenti del Sud, protrattasi dal 774 al 1076 (con la conquista normanna di Salerno). Di loro conserviamo un patrimonio inestimabile – conclude lo studioso – fatto di manufatti, opere letterarie, ma anche di toponomastica, lessico, e memoria storica. Occorre ora valorizzare tutto questo a pieno".