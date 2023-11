Vetro in frantumi, autobus costretto a scaricare 90 passeggeri

Un calcio. Un pugno, forse un colpo con un oggetto contundente. Un autobus di linea in servizio a Monza, lungo 18 metri, lunedì pomeriggio si è ritrovato con una porta sfondata, e l’autista costretto a fermare la corsa e a far scendere tutti i 90 passeggeri che si trovavano sul veicolo in quel momento. A denunciare l’episodio, l’autista ed ex consigliere comunale della Lega, Salvatore Russo. "Erano le 14.15 circa quando, ripartito dalla fermata di piazza Castello, mi sono accorto che qualcosa non andava. Non ho sentito rumori, anche perché l’autobus era pieno, ma girandomi a guardare nello specchietto retrovisore ho visto che dall’ultima anta sventolava qualcosa... all’inizio ho pensato si trattasse di un pezzo di plastica, forse di un adesivo, e invece...". Invece a sventolare era l’anta stessa, il cui vetro era andato in frantumi. L’autista a quel punto non ha potuto fare altro che rallentare e arrestare la marcia alla fermata successiva, in via Mentana. Una rapida ispezione ha confermato i timori. L’ultima anta era in frantumi. Una situazione potenzialmente rischiosa per l’incolumità degli stessi passeggeri. "A quel punto ho annullato la corsa (il veicolo era diretto da Muggiò a Colognoi Monzese, ndr) e ho fatto scendere tutti. Il rischio era troppo grande, poteva farsi male qualcuno. Mi sono anche arrabbiato: nessuno dei passeggeri ha detto cosa fosse accaduto". Difficile pensare però che nessuno abbia visto. Tanto più che verosimilmente il colpo all’anta è stato sferrato dall’interno dell’autobus. "Non bisogna dimenticare - riflette amaramente Russo - che la sicurezza in città, sui mezzi pubblici, è pari a 0: è inaccettabile che in pieno giorno davanti a un teatro alla stazione di Monza, terza città della Lombardia, succedano queste situazioni gravissime. Questa volta è andata bene, anche se non dal punto di vista economico, ma la prossima volta?".

Da.Cr.