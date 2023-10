Vernici bollenti. Fiamme e paura alla carrozzeria

Ieri mattina alle 7 in via Dolomiti i residenti si sono svegliati in compagnia del fumo e dei mezzi dei vigili del fuoco. L’incendio è stato ai danni di una carrozzeria che è andata a fuoco o, meglio, è bruciato il forno di verniciatura. Da qui, le lingue di fuoco e il fumo che si sono fatti notare da un residente.

La chiamata delle 7 con la richiesta di soccorso è arrivata in seguito al rogo divampato all’interno di un forno di verniciatura. Nel giro di pochi minuti a sirene spiegate sono accorse due autopompe serbatoio dal distaccamento dei vigili del fuoco di Desio e Lissone. Dalla sede centrale di Monza sono stati inviati l’autoscala e l’autobotte, oltre al carro soccorso dal distaccamento di Desio. Non solo. È stato allertato anche il servizio di emergenza urgenza che ha inizialmente attivato l’intervento in codice rosso e ha inviato sul posto due ambulanze, una della Croce Bianca di Biassono e una della Verde Lissone. In via Dolomiti sono accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Desio. L’intervento è durato oltre due, per evitare che le fiamme potessero intaccare gli abitati confinanti i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza l’abitato. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni esterni alla carrozzeria. Chiaramente l’attività commerciale di via Dolomiti è inagibile e il titolare ha subito dei danni. È al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incendio. L’importante è che nessuno si sia ferito o ci siano stati danni alle altrre attività o abitazioni limitrofe alla carrozzeria.

Sonia Ronconi