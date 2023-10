Verità per Luca: Le iniziative in tutta la Brianza da Limbiate a Monza

Oggi si torna in aula in Tribunale a Roma per l’omicidio di Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia in Congo ucciso in un agguato nel febbraio del 2021, e l’altra sera un nutrito gruppo di persone ha manifestato in piazza 5 giornate a Limbiate, sua città natale. Diverse associazioni locali hanno aderito all’iniziativa promossa dagli amici dell’ambasciatore chiedendo verità per Luca Attanasio. L’evento aveva come obiettivo il sostegno alla ricerca della verità su quel che è accaduto a Luca, al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e al loro autista, Mustapha Milambo, uccisi durante un trasferimento in Congo organizzato dal Pam, programma alimentare mondiale, organismo dell’Onu. La manifestazione si è svolta alla vigilia della nuova udienza del processo che vede imputati due funzionari Onu ai quali potrebbe essere riconosciuta l’immunità diplomatica con conseguente annullamento del procedimento. La banda musicale Corinna Bruni ha aperto l’evento suonando l’Inno Nazionale. Alcuni amici di Luca hanno letto delle testimonianze, prima dell’intervento del papà di Luca, Salvatore Attanasio, che oggi sarà in Tribunale. Intanto, da lunedì sera sulla facciata dell’Arengario di Monza uno stendardo ricorda a tutti la figura dell’ambasciatore Attanasio, come "portavoce della cultura dell’uguaglianza, della giustizia e della pace, espressioni del suo impegno professionale e umanitario a favore dei più indifesi, fino al suo estremo sacrificio". Lo ha deciso la giunta comunale di Monza, con l’auspicio di "far emergere piena luce e giustizia sulla sua tragica scomparsa". Ga.Bass.