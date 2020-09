I due fast food McDonald’s e Burger King con 4mila euro sosterranno le spese comunali per le pattuglie serali della polizia locale contro gli schiamazzi. Queste entrate nelle casse del Comune consentiranno un ulteriore giro di vite sulla movida notturna nei parcheggi dei due fast food. A questo proposito la giunta guidata da Massimo Chiolo ha approvato un regolamento comunale delle prestazioni e servizi resi dalla polizia locale, a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale. "Il danaro è offerto per contribuire alla realizzazione delle pattuglie serali - spiega il primo cittadino- , nei due parcheggi affiancati. L’attività è iniziata nel mese di luglio e proseguirà sino a fine ottobre. Oltre che in tarda serata anche nei fine settimana gli agenti controllano chi fa chiasso e crea assembramenti nel Comune".

Son.Ron.