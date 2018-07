Vedano (Monza e Brianza), 30 luglio 2018 - Una tragedia. Un attimo di distrazione, forse. Qualcosa che non è andata per il verso giusto, di sicuro. In montagna, quella montagna che tanto amava. È morto così Fabio Grossi, 47 anni, residente a Vedano.

L’incidente è avvenuto domenica al Passo del Laghetto, nel comune di Carcoforo (in provincia di Vercelli). Lì, il 47enne era andato ad effettuare un’escursione insieme a un paio di amici del Cai.

L’escursionista è precipitato per una cinquantina di metri da un salto di roccia. L’incidente è avvenuto a una quota di 2.300 metri.

Il corpo di Fabio Grossi è stato recuperato con un’eliambulanza del 118 con a bordo il tecnico del Soccorso alpino e speleologico del Piemonte. I medici hanno provato a intervenire per salvare l’uomo ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.