Varedo, 26 novembre 2019 - Due commissioni regionali in visita all’ex Snia di Varedo per constatare la situazione di degrado e di rischio in cui versa da anni l’enorme parco industriale abbandonato, diventato piazza di spaccio di droga e deposito illecito di rifiuti di vario genere. Tutti concordi nel rivendicare la necessità di un intervento urgente ma ancora molte sono le incognite sul futuro di quest’area che si estende sul territorio di 3 comuni, Varedo, Limbiate e Paderno Dugnano. "Su richiesta del M5S a due diverse Commissioni - dichiara la consigliera pentastellata Monica Forte abbiamo coordinato un sopralluogo utile a verificare diversi aspetti, quello ambientale, la sicurezza dell’area e il suo futuro.

La zona è uno spazio enorme che va riqualificato al più presto. In questo momento i rifiuti accumulati nei capannoni e sequestrati sono accessibili e su questo deve intervenire la proprietà che è stata sollecitata, soprattutto per scongiurare il rischio di incendi dolosi. Per quanto riguarda la sicurezza la situazione è nettamente migliorata dopo gli interventi massicci delle forze dell’ordine di giugno. Ci sono ancora alcuni senzatetto ma la piazza dello spaccio non esiste più". Preoccupazione è stata espressa dal capogruppo del M5S in Regione, Marco Fumagalli: "Siamo sicuri che chi acquisterà le aree procederà al più presto a garantire la piena riconversione di tale zona? Bisogna accelerare il più possibile la relativa riqualificazione".

"Vi sono segnali positivi – ha dichiarato il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta – In primo luogo, nella zona di Paderno, sta procedendo il progetto, da parte della Regione, di realizzazione di vasche di laminazione. Inoltre la principale ipotesi di lavoro per la riqualificazione non sarebbe più quella del frazionamento ma quella dell’interlocuzione con un unico proprietario". "Con la nuova rivoluzionaria legge approvata dalla Lombardia -aggiunge il consigliere regionale Andrea Monti (Lega) siamo all’inizio di un enorme lavoro di riqualificazione e il frazionamento della proprietà certamente non aiuta. Come Regione intendiamo comunque tenere alta l’attenzione per giungere al recupero di questa zona".