"Vanno organizzati eventi alternativi"

"Lo spettacolo pirotecnico è sicuramente un’attrattiva turistica e uno stimolo per il commercio – osserva Alessandro Fede Pellone, segretario di ConfCommercio Monza Brianza e Milano –, ma capiamo che siano stati annullati per esigenze di budget. Per questo abbiamo chiesto al Comune di utilizzare parte dei fondi risparmiati per eventi e iniziative da organizzare in città. Intanto il 18 giugno abbiamo un appuntamento con il Milano Monza Motorshow, poi cerchiamo di riempire di festa i giorni attorno alla ricorrenza di San Giovanni, copatrono di Monza per attirare pubblico anche dalla Brianza".