Vanno a ruba i casoncelli cucinati dagli studenti del Borsa

È ripartito ieri con i casoncelli alla Bergamasca il servizio take away della scuola Paolo Borsa, il menù d’asporto preparato dagli studenti dei corsi di ristorazione che può essere prenotato e ritirato ogni mercoledì a mezzogiorno.

Un’attività che permette ai ragazzi della scuola di formazione professionale del Comune di via Borsa 43, guidati dagli insegnanti, di fare pratica con piatti particolari da servire e che è subito diventata un’occasione per chi conosce l’iniziativa perché permette di acquistare a prezzi modici un pasto fresco, appena preparato e di ottima qualità con ortaggi coltivati nella serra didattica. E ieri a mezzogiorno i casoncelli preparati dagli studenti si presentavano proprio bene al punto che, nonostante fosse il primo giorno della ripresa del menù d’asporto, sono andati a ruba al costo di 4,5 euro a vaschetta. Sono tutti stati prenotati con largo anticipo, come avveniva già l’anno scorso quando questa iniziativa ha riscosso un gradimento tale da avere ogni mercoledì una media di 150 prenotazioni per il piatto d’asporto del giorno, con persone che venivano a ritirare non solo dal quartiere. Per questo anno scolastico il servizio del menù d’asporto andrà avanti per un mese, ogni mercoledì fino al 5 aprile, si potrà consultare con anticipo sui canali online della scuola i piatti che verranno preparati e per poterli ritirare alla sede di via Borsa 45 bisognerà prenotare a partire dal lunedì precedente fino a mercoledì, dalle 9 alle 12, al numero 331.6800941.

Intanto, se ora è partito il servizio d’asporto, è prevista a breve anche l’inaugurazione del nuovo Ristorante Didattico Borsa, quindi di una sala ricavata in una delle aule con un ingresso diretto dalla strada dove gli studenti metteranno in pratica tutte le loro conoscenze come in un ristorante vero.

Martino Agostoni