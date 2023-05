Vandalizzato il campo 62 Repubblichini nel mirino

C’è un piccolo campo, al cimitero di Monza, il numero 62, dove sono sepolti i caduti della Repubblica sociale di Salò. I fascisti che continuarono a combattere dopo la caduta di Mussolini. A prendersene cura, da qualche anno, sono gli attivisti dell’associazione Memento, emanazione di Lealtà e Azione. Associazione di estrema destra. E da loro è uscita l’altro giorno una denuncia: qualcuno è andato a vandalizzare quel campo. "I soliti vili si dimostrano quello che sono, non sanno confrontarsi con i vivi e quindi se la prendono con i morti - scrivono sul sito dell’associazione Valinor - Noi siamo sempre stati dalla parte della pacificazione nazionale, non della parificazione ed il motivo sembra chiaro". "Anche quest’anno abbiamo effettuato le pulizie ed abbiamo deposto una corona in memoria delle vittime militari della seconda guerra mondiale. Abbiamo però trovato una brutta sorpresa: il due piedi che teneva la corona è stato rotto e sono stati gettati tutti i nastrini tricolori sulle tombe".

Da.Cr.