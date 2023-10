Monza, vandalismi nei bagni dell’istituto tecnico: la preside li chiude

Monza - A mali estremi, estremi rimedi. Dopo reiterati atti di vandalismo nei bagni dell'istituto tecnico Hensemberger di Monza, la dirigente Petronilla Ieracitano ha deciso di chiudere i servizi igienici durante i dieci minuti dell'intervallo, quando i ragazzi si ritrovano in grandi gruppi, o branchi, in cui si mascherano gli atti di vandalismo. Per altro vanno sempre in bagno durante le ore di lezione. ”Si tratta di un provvedimento provvisorio - sottolinea la preside - per far riflettere sui continui danni, intonaco sbrecciato, cartongesso distrutto. E proprio mentre stavo per ritirarlo, dando fiducia ai ragazzi, sono state divelte quattro porte. Quindi per questo periodo l'ho confermato. Non possiamo controllare i ragazzi nel vano toilette”. La dirigente si dice rammaricata per questo fenomeno: “Gli studenti dell'Hensemberger sono educati e rispettosi - precisa - i teppisti sono un ristretto gruppo di una decina. Ma devono capire che vivere in comunità significa rispettarne regole e ambienti”.

Il provvedimento è stato messo nero su bianco all'articolo 20 del Regolamento d’istituto. Al comma D si legge: “Gli studenti sono tenuti a recarsi ai servizi durante la lezione (in presenza o sincrona) solo eccezionalmente e uno per volta se autorizzati dall'insegnante; durante gli intervalli i bagni saranno chiusi e vengono aperti dai collaboratori scolastici un quarto d'ora dopo il suono della campanella".