"Vandali o complottisti? Raid notturno nelle scuole superiori di Merate"

Raid di vandali o presunti complottisti alle scuole superiori di Merate. L’altra notte due giovani incappucciati hanno fatto irruzione nelle aree esterne del liceo Maria Gaetana Agnesi e dell’istituto Francesco Viganò. Con una bomboletta spray rossa hanno imbrattato i muri e i vetri dell’atrio e dell’aula magna con scritte come “Giovani salvatevi“, “Felici di questo reato se uno di voi sarà salvato“, “Cercate la verità o perderete la libertà“, “Usano la tecnologia per ridurvi in prigionia“, “Smart city oggi, lager domani“, “CO2 agenda 2030 uguale frode“. Si sono firmati con una W rossa, sigla di complottisti, no wax e antagonisti agli obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.