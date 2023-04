Vandali in azione I raid costano 130mila euro

Oltre 130mila euro per riparare i danni dei vandali alle aree gioco e alle attrezzature sportive. Il Comune deve mettere mano al portafogli per aggiustare e a volte anche sostituire gli arredi che, per ora, non possono essere utilizzati. Ormai non si contano più i raid dei teppisti nell’area giochi nel parco di Villa Cusani Confalonieri e in quella dei parchi di via dei Gaggioli e Martin Luther King. In quest’ultimo - da poco riqualificato - è stata danneggiata una casetta in legno, una panchina e un “tamburo“ per i giochi dei più piccoli. Per questo l’amministrazione comunale è stata costretta a rimuovere gli arredi urbani danneggiati

e non più riparabili, prevedendo la loro successiva sostituzione.

Il Comune ha anche ritenuto opportuno acquistare una panca in granito per eventuali necessità future. Per le stesse ragioni di sicurezza, si è reso necessario rimuovere due porte da calcio nell’area verde di via Pascoli nella frazione di Agliate. Infatti qualche giorno fa, i soliti vandali (ignoti) hanno divelto e staccato dal tabellone il canestro del campo da basket vicino alla basilica. E pensare che era stato rinnovato soltanto pochi mesi fa. I soliti maleducati hanno quindi reso inutilizzabile il canestro. Anche all’interno di Villa Cusani è stata rotta una panchina e i giochi dei più piccoli.

Sonia Ronconi