Vandali al Villaggio di Natale. E ladri di pattini nelle casette

Nei giorni scorsi è stato vandalizzato il villaggio di Natale dai soliti ignoti. Una “bravata” commessa da giovani incivili? Questa l’ipotesi al momento più accreditata. Il fatto certo purtroppo è che la pista di giaccio è stata presa di mira e vandalizzata. Ignoti hanno staccato il motore della pista di pattinaggio e rovinato l’atmosfera di festa con atti davvero deplorevoli, tra cui urinare sulla pista di ghiaccio. Inoltre, i vandali hanno forzato le porte delle cassette.

In particolare, hanno depredato dapprima la cassetta dedicata alla vendita dei dolci concentrandosi sugli spiccioli e poi hanno rubato circa una ventina di pattini per il ghiaccio dal valore di diverse centinaia di euro.

Le immagini delle telecamere della videosorveglianza collocata sul cancello della casa parrocchiale potrebbero rivelarsi fondamentali per poter arrivare a identificare gli autori degli atti incivili. L’occhio della telecamera osserva l’angolo di piazza Corti tra la scalinata della basilica e le casette, e potrebbe avere registrato gli atti vandalici.

Gli uffici del Comune e i carabinieri della Stazione di Besana in Brianza sono stati avvisati ed è stato dato il via alle indagini per cercare di identificare gli incivili. Chiaramente il Comune di Besana in Brianza ha sistemato tutto pagando di tasca propria, vale a dire con i soldi dei contribuenti, nella speranza che non si ripetano altre azioni simili.

Purtroppo, questi fatti accadono ogni anno in occasione delle festività natalizie in ogni comune e si ripete ognni volta con una serie di razzie, devastazioni di presepi o di qualsiasi esposizione dedicata al Natale.

Sonia Ronconi